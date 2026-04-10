Der 19-Jährige trumpft derzeit beim VfB II auf – und soll künftig auch im Bundesligateam eine tragende Rolle spielen. Doch offensichtlich noch nicht in der neuen Saison.
10.04.2026 - 14:28 Uhr
Diese Frage war auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel des VfB an diesem Sonntag (17.30 Uhr) gegen den Hamburger SV fast schon überfällig. Denn die Leistungen, die Noah Darvich in der Drittligamannschaft der Stuttgarter unter Trainer Nico Willig inzwischen Woche für Woche auf den Platz bringt, sie sind schon außergewöhnlich gut.