Die Frauenmannschaft des VfB Stuttgart überrollt in ihrem ersten Spiel in der Regionalliga Eintracht Frankfurt und stürmt nach einem 6:1 gleich an die Tabellenspitze.

Das geht ja gut los! Im ersten Spiel nach dem Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse, die Regionalliga Süd, hat die Frauenmannschaft des VfB Stuttgart ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Beim 6:1 (5:1) ließ das Team von Trainer Heiko Gerber der U-19-Auswahl von Eintracht Frankfurt keine Chance.

Auf dem Sportplatz des Polizeisportvereins (PSV) neben dem VfB-Clubgelände legte der VfB einen rekordverdächtigen Start hin. Bereits nach sechs Minuten führten die Gastgeber durch Tore von Mandy Islacker und zweimal Julia Glaser mit 3:0. Erneut Islacker (21.) und Leonie Kopp (27.) schraubten das Ergebnis nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Frankfurterinnen zum 3:1 zur Pause auf 5:1.

Nach dem Seitenwechsel ließ es der Aufsteiger etwas ruhiger angehen. Mit ihrem dritten Treffer erhöhte Julia Glaser nach 79 Minuten noch auf 6:1. Am Ende stand die Erkenntnis eines vollauf gelungenen Auftakts in der dritten Liga. Ziel des Vereins ist der möglichst baldige Aufstieg in die zweite Liga. Weiter geht es für den VfB nach einem spielfreien Wochenende am 15. September (14 Uhr) mit einem erneuten Heimspiel gegen den 1. FFC Hof.