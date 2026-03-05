Der musikalische Abend unter dem Motto „Klassik trifft Kurve“ sorgte in dieser Woche für spezielle Momente – und hat auch beim Cheftrainer des VfB Eindruck hinterlassen.
Wer am Dienstagabend Sebastian Hoeneß in der Liederhalle beobachtete, sah einen durchaus beeindruckten Trainer des VfB Stuttgart in Reihe drei des Beethoven-Saals. Im Konzert „Klassik trifft Kurve“ intonierten das Stuttgarter Kammerorchester und die Fans der Cannstatter Kurve gemeinsam bekanntes Liedgut aus dem Stadion in neuem musikalischem Gewand – und Hoeneß klatschte, lauschte, dreht sich immer wieder um in Richtung Oberrang zu den Fans, filmte auch mal.