Beim VfB Stuttgart erlebte Frans Krätzig ein extrem enttäuschendes Halbjahr – was sich beim 1. FC Heidenheim änderte. Jetzt will der Leihspieler des FC Bayern mit dem FCH den Klassenverbleib sichern.

Marco Seliger 23.04.2025 - 17:00 Uhr

Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ist ein beliebter Terminus, wenn ein Fußballprofi mit seinem neuen, aktuellen Club beim alten antritt. Bei Frans Krätzig, bis zum Januar dieses Jahres Leihspieler des VfB Stuttgart und jetzt für den 1. FC Heidenheim aktiv, könnte das mit dem Blick auf das Bundesligaduell an diesem Freitag (20.30 Uhr) in der Stuttgarter Arena nicht anders sein. Mit einer entscheidenden Einschränkung allerdings: Wirkung hat der Linksverteidiger an der alten Stätte kaum erzielt. So kam Krätzig, dessen Vertrag beim Stammverein FC Bayern München noch bis 2027 läuft, beim VfB kaum zum Zug. Wenn man es überspitzt und etwas bösartig darstellen wollte, könnte man sogar sagen, dass der U-21-Nationalspieler in Bad Cannstatt wirkungslos blieb.