Die Stuttgarter liefern gegen Heidenheim eine engagierte Leistung ab, doch am Ende stehen sie wieder mit leeren Händen da. Nun drohen sie vollends in eine Abwärtsspirale zu geraten, kommentiert unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Carlos Ubina 26.04.2025 - 05:00 Uhr

Der VfB Stuttgart hat offenbar das Siegen verlernt. Jedenfalls im eigenen Stadion. Das 0:1 gegen den 1. FC Heidenheim war die sechste Heimniederlage nacheinander in der Fußball-Bundesliga – das ist einmalig in der langen Geschichte des Traditionsvereins. Zum Glück für die Mannschaft von Chefcoach Sebastian Hoeneß gibt es noch den DFB-Pokal. Das schönt zum einen in 2025 die Statistik in der MHP-Arena, da ja die nationalen Cuppartien gegen FC Augsburg und RB Leipzig gewonnen wurden, und zum anderen kann wohl nur noch der DFB-Pokal dem VfB die Saison retten.