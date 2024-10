In der zweiten Runde des DFB-Pokals wird Fabian Bredlow anstelle von Alexander Nübel zwischen den Pfosten stehen. Wie Sebastian Hoeneß die Entscheidung begründet.

David Scheu 28.10.2024 - 14:33 Uhr

Viel ließ sich Sebastian Hoeneß in Sachen Aufstellung ja nicht entlocken vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Dienstag (20.45 Uhr) – ganz am Ende der Pressekonferenz aber schuf der Trainer des VfB Stuttgart dann doch noch Tatsachen auf einer Position: Im Tor wird es einen Wechsel geben und Fabian Bredlow anstelle von Stammkeeper Alexander Nübel zwischen den Pfosten stehen.