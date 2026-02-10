Der 1. FC Köln gastiert am Faschingssamstag beim VfB. In der Domstadt gehört der Karneval zum Leben – was auch Vorstandschef Alexander Wehrle bei seiner Zeit in Köln erfuhr.

Marco Seliger 10.02.2026 - 14:38 Uhr

Der 1. FC Köln ist am Karnevalssamstag beim VfB Stuttgart zu Gast (Anpfiff 18.30 Uhr) – für den VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle ist dieses Spiel an diesem Tag sicher ein ganz besonderes. So lernte Wehrle in seiner Zeit als Geschäftsführer des 1. FC Köln von 2013 bis 2022 den Karneval in der Domstadt schätzen und lieben.