Der 1. FC Köln gastiert am Faschingssamstag beim VfB. In der Domstadt gehört der Karneval zum Leben – was auch Vorstandschef Alexander Wehrle bei seiner Zeit in Köln erfuhr.

Der 1. FC Köln ist am Karnevalssamstag beim VfB Stuttgart zu Gast (Anpfiff 18.30 Uhr) – für den VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle ist dieses Spiel an diesem Tag sicher ein ganz besonderes. So lernte Wehrle in seiner Zeit als Geschäftsführer des 1. FC Köln von 2013 bis 2022 den Karneval in der Domstadt schätzen und lieben.

 

Rosenmontagszug, die großen Sitzungsbälle des FC oder auch das so turnusmäßige wie längst legendäre Training des Clubs am Elften im Elften in jedem Jahr – am 11. November also, wenn die jeweilige Karnevalssession eröffnet wird: Wehrle war bei solchen Anlässen stets mit Begeisterung am Ball.

Wir also haben aus gegebenem Anlass die schönsten Wehrle-Bilder aus dem Kölner Karneval zusammengestellt – viel Spaß beim Durchklicken. In diesem Sinne: Wehrle Alaaf!