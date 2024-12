Der VfB erwartet einen unangenehmen Gegner. Doch die Ausgangslage erachtet der Trainer als eine große Chance. Welchen Spielern wird der Trainer nun gegen die Eisernen aus Köpenick vertrauen?

Carlos Ubina 06.12.2024 - 06:00 Uhr

Sebastian Hoeneß sieht für seine Mannschaft eine große Chance. Ähnlich wie es vor vier Wochen gegen Eintracht Frankfurt war. Denn mit einem Sieg an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Union Berlin kann der VfB Stuttgart seine Ausgangslage in der Fußball-Bundesliga noch vor Weihnachten weiter verbessern – um im neuen Jahr die Europapokalränge in das Visier zu nehmen. „Die Haltung gegen Frankfurt war top. Diese Bereitschaft, wieder ans absolute Limit zu gehen, benötigen wir gegen die Berliner erneut – und eine höhere Effizienz“, sagt der Trainer.