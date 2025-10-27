 
VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 Sebastian Hoeneß, der Überzeugungstäter

VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05: Sebastian Hoeneß, der Überzeugungstäter
13
Engagiert an der Seitenlinie: der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß Foto: Baumann/Volker Mueller

Der Trainer wechselt alle zehn Feldspieler und geht dadurch ins Risiko. Eine ungewöhnliche Maßnahme, für die es Mut braucht, meint unser Sportredakteuer Carlos Ubina.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Der VfB Stuttgart bleibt in der Erfolgsspur. Das 2:1 gegen den FSV Mainz 05 war der fünfte Bundesligasieg nacheinander – und saisonübergreifend der fünfte Heimsieg in Folge. Das spricht für die wieder gewonnene Stabilität und Heimstärke. Dabei ist der Trainer Sebastian Hoeneß die Begegnung mit den Rheinhessen nicht ohne Risiko angegangen. Nach dem 0:1 bei Fenerbahce Istanbul in der Europa League am vergangenen Donnerstag hat er die Rotationsmaschine angeworfen. Am Ende standen zehn personelle Wechsel.

 

Mit einer kompletten Riege an frischen Fußballern startete Hoeneß in die Heimpartie. Ungewöhnlich, mutig, konsequent. Um die Belastungen zu steuern und die Breite des Kaders zu nutzen. Eine Abwägungsfrage ist das für den Chefcoach, die er mit voller Überzeugung beantwortet hat. Neue Energie sollte auf den Fußballplatz und Hoeneß wollte Vertrauen beweisen – zum Beispiel in Dan-Axel Zagadou, in Pascal Stenzel, in Ameen Al-Dakhil. Spieler, die zuletzt nicht zum Zug kamen und die in der MHP-Arena ihren Mann standen.

VfB Stuttgart gegen FSV Mainz: Erst zäh, dann elegant: So kam der Sieg des VfB zustande

VfB Stuttgart gegen FSV Mainz Erst zäh, dann elegant: So kam der Sieg des VfB zustande

Lange sah alles nach einem zähen Remis aus – bis Deniz Undav für den VfB gegen den FSV Mainz das Siegtor schießt. Unsere Analyse zum Spiel.

Mit dem Sieg nach Rückstand durch Tore von Chris Führich und Deniz Undav hat der Trainer nun alle Skeptiker verstummen lassen. Das Ergebnis gibt ihm Recht. Doch so einfach macht es sich Hoeneß nicht. Die öffentlichen Reaktionen bestimmen nicht sein Tun. Er spürt vielmehr eine Verantwortung den Spielern gegenüber und will sie vor Verletzungen oder Formschwäche schützen. Am Ende sollen dann natürlich auch die Resultate stimmen – und man muss feststellen, dass die Maßnahmen im ersten Teil der Doppelschicht gegen Mainz gegriffen haben. Teil zwei folgt jetzt am Mittwoch (18 Uhr), wenn es in der Mewa-Arena um den Achtelfinaleinzug im DFB-Pokal geht. Hoeneß wird dann wieder die Rotationsmaschine anwerfen – aus voller Überzeugung.

Angreifer des VfB Stuttgart: Rassismus? Deniz Undav spürt die Liebe der VfB-Fans

Angreifer des VfB Stuttgart Rassismus? Deniz Undav spürt die Liebe der VfB-Fans

Angesichts seiner kurdisch-jesidischen Wurzeln sieht sich VfB-Angreifer Deniz Undav nach dem Spiel in Istanbul Rassismus im Netz ausgesetzt. Am Sonntag in Stuttgart ist alles anders.
Von Marco Seliger
Stimmen zum VfB-Spiel: Chris Führich: „Von mir ist eine Last heruntergefallen“

Stimmen zum VfB-Spiel Chris Führich: „Von mir ist eine Last heruntergefallen“

Nach dem 2:1-Erfolg des VfB Stuttgart über den 1. FSV Mainz 05 haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir haben die Stimmen zum Spiel zusammengefasst.
Von Heiko Hinrichsen, Carlos Ubina, Marco Seliger und Matthias Kapaun
X-Reaktionen zum Sieg gegen Mainz: „Heimsieg und Platz 3 richtig stark, VfB“

X-Reaktionen zum Sieg gegen Mainz „Heimsieg und Platz 3 richtig stark, VfB“

Der VfB Stuttgart hat gegen Mainz das Spiel gedreht und den vierten Heimsieg in Folge gefeiert. Dabei gingen die Fans im Netz auch durch ein Wechselbad der Gefühle.
Von Matthias Kapaun
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Chris Führich macht den Arjen Robben – und trifft sehenswert

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Chris Führich macht den Arjen Robben – und trifft sehenswert

Der personell umgekrempelte VfB hat am 8. Bundesliga-Spieltag gegen Mainz 2:1 (1:1) gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.
Von Heiko Hinrichsen und Carlos Ubina
VfB Stuttgart gegen Mainz 05: Nach medizinischem Notfall: VfB bezwingt Mainz mit 2:1

VfB Stuttgart gegen Mainz 05 Nach medizinischem Notfall: VfB bezwingt Mainz mit 2:1

Ein Fan des FSV Mainz 05 muss reanimiert und später ins Krankenhaus gebracht werden. Auf dem Platz sichert Deniz Undav den Schwaben drei Punkte.
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Nach Notarzteinsatz: Mainz bedankt sich bei VfB-Fans für Reaktion

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart gegen den FSV Mainz 05: Das Spiel im Liveticker

VfB Stuttgart gegen den FSV Mainz 05 Das Spiel im Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt gegen den 1. FSV Mainz 05. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.
Von Sportredaktion
Dritte Liga, U19 und U17: VfB II bringt aus Regensburg keine Punkte mit

Dritte Liga, U19 und U17 VfB II bringt aus Regensburg keine Punkte mit

Der VfB II hat in der dritten Liga bei Jahn Regensburg mit 2:0 geführt, verliert am Ende aber 2:3. Derweil gewinnen die U19 und die U17 der Stuttgarter ihre Spiele.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart: Doppelpack gegen Mainz: der VfB geht als Favorit in die Spiele

VfB Stuttgart Doppelpack gegen Mainz: der VfB geht als Favorit in die Spiele

Nach vier Ligasiegen will die Hoeneß-Elf auch gegen die Rheinhessen an diesem Sonntag (17.30 Uhr) erfolgreich sein, ehe am Mittwoch in Mainz das DFB-Pokalspiel ansteht.
Von Heiko Hinrichsen
