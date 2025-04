Der Deutsche Fußball-Bund äußert sich zur Ticketvergabe fürs Pokal-Endspiel in Berlin gegen Arminia Bielefeld – die so manchen Fan des VfB Stuttgart verärgert hat.

Marco Seliger 11.04.2025 - 17:14 Uhr

Die Eintrittskartenfrage rund um das DFB-Pokal-Finale zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld am 24. Mai in Berlin erhitzt die Gemüter. Fast alle wollen hin, viele bekommen aber nichts – so lässt sich die Gemengelage aus Sicht der VfB-Fans zusammenfassen. Rund 24 000 Karten haben die Weiß-Roten für ihren Anhang vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) bekommen – der seinerseits einen freien Verkauf startete. Nach dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ ging es im Ticketportal ans Eingemachte – mit der Konsequenz, dass wieder viele Gemüter erhitzt waren. Weil die meisten Fans wieder leer ausgingen, verbunden mit langen Zeiten in der virtuellen Warteschlange.