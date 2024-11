Der nächste Champions-League-Kracher für den VfB Stuttgart steht vor der Tür: Atalanta Bergamo ist zu Gast. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß kann aus dem Vollen schöpfen. Doch wen nominiert er in die Startelf?

Philipp Maisel 06.11.2024 - 06:00 Uhr

Am 4. Spieltag der Champions League wartet ein Heimspiel auf den VfB Stuttgart. Atalanta Bergamo macht seine Aufwartung. Trotz ihres steilen Aufstiegs in den vergangenen Jahren werden die Lombarden oft noch unterschätzt. Nicht aber von Sebastian Hoeneß. Atalanta sei derzeit „eine der größten Mannschaften Europas“, sagte der Trainer vor dem Duell am Mittwoch (21 Uhr/DAZN/Liveticker).