Der VfB Stuttgart testet im Rahmen seiner Saisoneröffnung gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao. Wir sind vor Ort und tickern die Partie live.

Marco Seliger 10.08.2024 - 13:00 Uhr

Der letzte Härtetest für den VfB Stuttgart steht vor dem Pflichtspiel-Auftakt in die neue Runde an: Um 15.30 Uhr geht es im Rahmen der Saisoneröffnung in der MHP-Arena gegen Athletic Bilbao. Hier können Sie die Partie in unserem Liveticker verfolgen.