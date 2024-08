Der Publikumsliebling wird beim 4:0-Sieg im Testspiel von den Stuttgarter Fans gefeiert. Dabei ist er gar nicht lange in Aktion – doch es zeigt sich eine spezielle Verbindung.

Carlos Ubina 10.08.2024 - 18:49 Uhr

Deniz Undav ist beim VfB Stuttgart wieder in aller Munde. Nach der Festverpflichtung des Stürmers bekam er das schon bei der Saisoneröffnungsfeier auf dem Gelände des Fußball-Bundesligisten zu hören. Immer wieder wurde sein Name von den Fans gerufen – und im Stadion nahm die Lautstärke zu. Dabei stand Undav nicht in der Startelf gegen Athletic Bilbao. Doch viele Augen in der MHP-Arena richteten sich während des 4:0-Sieges gegen den spanischen Pokalsieger auf den 28-Jährigen.