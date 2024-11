Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart in zahlreichen Situationen Glück, dass Bayer Leverkusen aus seinen guten Gelegenheiten keine Tore macht. Am Ende steht ein torloses Remis.

swi/dpa 01.11.2024 - 22:24 Uhr

In einem Topspiel der vergebenen Großchancen muss Bayer Leverkusen im Kampf um die Tabellenspitze einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Nach dem späten 2:2 vor einer Woche in Bremen verpasste der deutsche Fußball-Meister beim 0:0 gegen Vize VfB Stuttgart trotz klarer Überlegenheit und drei Alu-Treffern erneut einen Sieg in der Bundesliga.