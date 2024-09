An diesem Sonntag gastiert Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart – mit dabei sind dann auch Waldemar Anton und Serhou Guirassy. Welchen Empfang erwartet BVB-Coach Nuri Sahin für die beiden Ex-VfB-Profis?

Vor ihrer emotionalen Rückkehr nach Stuttgart wird Borussia Dortmunds Trainer Nuri Sahin keine Sondergespräche mit den Neuzugängen Waldemar Anton und Serhou Guirassy führen. „Die Jungs sind alt genug. Das sind keine 18-jährigen Spieler, bei denen das vielleicht etwas auslösen könnte. Beide wissen, damit umzugehen“, sagte Sahin über die beiden Profis, die im Sommer vom VfB zum BVB gewechselt waren.

Am Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) treten sie erstmals mit ihrem neuem Club in der alten Heimat an. Vor allem Anton könnte wegen seines Wechsels von den VfB-Fans ausgepfiffen werden. „Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da ein Arm um die Schulter gebraucht wird“, sagte Sahin.

Der BVB-Coach hat großen Respekt vor den Schwaben. „Auch letztes Jahr habe ich Stuttgart sehr gerne zugesehen. Das ist eine Mannschaft mit ganz klarer Idee, eine Trainer-Mannschaft“, lobte der 36-Jährige seinen VfB-Kollegen Sebastian Hoeneß. „Man sieht ganz klar, was Sebastian vorhat mit dieser Mannschaft.“