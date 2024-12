Der 1. FC Union Berlin stürmte 2023 in die Champions League – und stürzte in der Liga ab. Der VfB Stuttgart erreichte 2024 die Königsklasse. Warum es dem Club besser ergeht als den Berlinern vor einem Jahr.

Dirk Preiß 05.12.2024 - 18:00 Uhr

Wenn der VfB Stuttgart und der 1. FC Union Berlin an diesem Freitagabend (20.30 Uhr/Liveticker) den 13. Spieltag dieser Saison in der Fußball-Bundesliga eröffnen, ist das ein tabellarisches Nachbarschaftsduell. Der VfB ist mit 17 Punkten Neunter, die Berliner haben lediglich einen Punkt weniger und liegen auf Rang elf. Ein trautes Bild – das es in der vergangenen Saison so nicht gab. Im Dezember 2023 wäre ein Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ein Duell der Gegensätze gewesen.