Was ist bei der An- und Abreise zu beachten? Was darf man mit ins Stadion nehmen und was nicht? Welche Regeln gelten in puncto Rauchen und Promille? Die wichtigsten Informationen rund um das anstehende VfB-Heimspiel.

David Scheu 10.05.2025 - 08:00 Uhr

Das letzte Heimspiel der Saison steht an: Der VfB Stuttgart empfängt am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr/Liveticker) den FC Augsburg. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Spiel.