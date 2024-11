Im Vorfeld des Bundesligaspiels zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt kontrolliert die Polizei auf einer Raststätte an der A81 Eintracht-Fans. Dabei kommt es zu Angriffen auf Polizeibeamte. Die Folge: Die Fans müssen die Heimreise antreten.

Eine Gruppe Frankfurter Ultra-Fans (UF97) soll am Sonntagabend Bundespolizisten angegriffen haben. Das gab die Polizei in einer aktuellen Mitteilung bekannt. Die Folge: Sie wurden vom Spiel VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt ausgeschlossen.

Frankfurter Ultra-Fans sollen Polizisten bedroht haben

Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamte vor dem als Risikospiel eingestuften Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt in der MHP-Arena einen Reisebus mit Anhängern der Frankfurter Fanszene. Nach Angaben der Polizei bedrohten mehrere Fans bereits auf der Anfahrt im Bereich der Autobahn A81 an der Raststätte Wunnenstein Bundespolizisten verbal und traten anschließend gegen deren Fahrzeug. Aufgrund dieses Vorfalls kontrollierten die Einsatzkräfte den Bus und seine Insassen bei der Ankunft in Stuttgart.

Bei der Kontrolle konnten die Beamten zwei mutmaßliche Tatverdächtige identifizieren und vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern an. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und weiterer Delikte. Die Polizei stellte die Identität aller 43 im Bus kontrollierten Personen fest. Sie erhielten einen Platzverweis und mussten die Heimreise antreten.