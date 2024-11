Der VfB erwartet an diesem Sonntag einen starken Gegner. Eintracht Frankfurt kommt in die MHP-Arena – und der Stuttgarter Trainer macht sich bei der Aufstellung nicht nur über Deniz Undav Gedanken.

Carlos Ubina 10.11.2024 - 06:00 Uhr

Der VfB Stuttgart will, bevor es in die nächste Länderspielpause geht, in der Fußball-Bundesliga noch einmal überzeugen – und am liebsten dreifach punkten. Dafür bracht es laut dem Trainer Sebastian Hoeneß an diesem Sonntag (17.30 Uhr) in der MHP-Arena gegen Eintracht Frankfurt auch eine „starke Willensleistung“.