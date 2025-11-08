Der Augsburger Trainer geht mit Respekt an die Auswärtspartie beim VfB – und verändert die Abläufe im Vorfeld ein wenig.
08.11.2025 - 06:00 Uhr
Sandro Wagner stellt sich auf ein anspruchsvolles Auswärtsspiel ein, wenn er am Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) mit dem FC Augsburg beim heimstarken VfB Stuttgart gastiert. „Der VfB auswärts ist ein absolutes Brett, ein sehr schweres Spiel“, sagte der Trainer der Fuggerstädter im Vorfeld der Partie – und hob im Anschluss mehrere Spieler des Gegners explizit hervor.