VfB Stuttgart gegen FC Bayern: „13:12 im Elfmeterschießen“ – die Tipps der Fußball-Prominenz

Schafft der VfB am Samstag die Überraschung im Finale um den DFB-Pokal? Die Meinungen in Fußball-Deutschland gehen auseinander.

Die Rollen sind klar verteilt: Der VfB Stuttgart geht als Außenseiter ins Finale um den DFB-Pokal an diesem Samstag (20 Uhr), der FC Bayern als klarer Favorit. Allerdings reist die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit Rückenwind an nach dem Einzug in die Champions League, während die Münchner nach dem Halbfinal-Aus in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain nun unbedingt das Double wollen.