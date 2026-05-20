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  6. „13:12 im Elfmeterschießen“ – die Tipps der Fußball-Prominenz

VfB Stuttgart gegen FC Bayern „13:12 im Elfmeterschießen“ – die Tipps der Fußball-Prominenz

VfB Stuttgart gegen FC Bayern: „13:12 im Elfmeterschießen“ – die Tipps der Fußball-Prominenz
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Stefan Effenberg, Oliver Kahn, Giovane Elber (oben v.l.), Hansi Müller, Marcel Reif und Wolff Fuss (unten v.l.) blicken gespannt auf das Endspiel. Ihre Prognose und die Tipps weiterer Experten sehen Sie in der Bildergalerie. Foto: IMAGO (5) (MIS, Panorama Pictures, Picture Team, Lackovic, Chai v.d. Laage), Baumann (1)

Schafft der VfB am Samstag die Überraschung im Finale um den DFB-Pokal? Die Meinungen in Fußball-Deutschland gehen auseinander.

Sport: David Scheu (dsc)

Die Rollen sind klar verteilt: Der VfB Stuttgart geht als Außenseiter ins Finale um den DFB-Pokal an diesem Samstag (20 Uhr), der FC Bayern als klarer Favorit. Allerdings reist die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit Rückenwind an nach dem Einzug in die Champions League, während die Münchner nach dem Halbfinal-Aus in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain nun unbedingt das Double wollen.

 

Kann der VfB in dieser Konstellation überraschen? Hier gehen die Meinungen in Fußball-Deutschland weit auseinander. Während manche Experten und frühere Profis eine deutliche Angelegenheit erwarten, rechnen andere mit einer offenen Partie. Die einzelnen Einschätzungen von Oliver Kahn, Giovane Elber und Co. sehen Sie in der Bildergalerie.

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