Die Stuttgarter wollen die favorisierten Bayern im Finale um den DFB-Pokal ärgern – und auch den Sportvorstand des FC Bayern widerlegen.
11.05.2026 - 14:42 Uhr
Noch sind es knapp zwei Wochen bis zum Pokalfinale im Olympiastadion – natürlich aber wirft das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern am 23. Mai schon längst seine Schatten voraus. Etwa beim traditionellen Pokal-Handover am Montag, bei dem die Trophäe im Roten Rathaus symbolisch bis zum Tag des Endspiels an die Stadt Berlin überging. Und, natürlich, durfte zu diesem Anlass auch der Ausblick auf das Aufeinandertreffen der beiden Süd-Clubs nicht fehlen.