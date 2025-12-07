 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Der Grund für die vorzeitige Auswechslung von Nikolas Nartey

VfB Stuttgart gegen FC Bayern Der Grund für die vorzeitige Auswechslung von Nikolas Nartey

VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Der Grund für die vorzeitige Auswechslung von Nikolas Nartey
8
Aktivposten: Nikolas Nartey (rechts) gegen Bayerns Tom Bischof Foto: Baumann/Volker Mueller

Der Däne war gegen die Bayern bester Stuttgarter, ging aber in einer starken VfB-Phase früh vom Feld. Sebastian Hoeneß erläutert die Maßnahme, die keine Leistungsgründe hatte.

Sport: David Scheu (dsc)

Nur wenige Zentimeter fehlten zum ersten Bundesliga-Tor: Nikolas Nartey hatte bereits gejubelt, mit Teamkollegen und Fans seinen Kopfballtreffer zum vermeintlichen 1:1 gegen den FC Bayern gefeiert (40.) – dann aber vom Videoassistenten die ernüchternde Nachricht erhalten: knappes Abseits bei der Freistoß-Flanke, kein Tor. „Es ist ärgerlich“, sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth im Anschluss, „da bist du in der Startelf gegen Bayern und erzielst ein Tor.“ Der Treffer sei aber eben nachgewiesenermaßen nicht regulär gewesen: „Daher können wir es auch nicht beweinen.“

 

Unsere Empfehlung für Sie

Schlappe gegen den FC Bayern: 0:5 – VfB überzeugt vor allem bei der Selbstkritik

Schlappe gegen den FC Bayern 0:5 – VfB überzeugt vor allem bei der Selbstkritik

Eine gute halbe Stunde reicht nicht, um den FC Bayern zu gefährden: Der VfB kassiert nach einer schwachen Leistung die erste Heimniederlage – Harry Kane trifft dreifach.

Das Tor hätte eine starke Leistung Narteys gekrönt, der beim 0:5 gegen den Rekordmeister lange Zeit bester Stuttgarter war – und im halbrechten Mittelfeld wieder einmal zeigte, dass er viele Positionen ohne Eingewöhnungszeit ausfüllen kann. „Er hat es sehr gut gemacht und ist auf einer ungewohnten Position viel gelaufen“, sagte Wohlgemuth, „das war auch das Ziel und die Intention, dass er schnell mit in die Verteidigung kommt aufgrund der Bewegungs- und Laufumfänge.“

Nach einer Stunde verließ Nartey für Chris Führich das Feld

Auch der Trainer war rundum einverstanden mit dem Auftritt des 25-Jährigen. „Seine Leistung war sehr gut“, lobte Sebastian Hoeneß, „er war ein Aktivposten.“ Unter anderem kam Nartey zu einem Torabschluss ans Außennetz (17.) und holte eine Gelbe Karte gegen Leon Goretzka heraus (58.).

Sebastian Hoeneß war mit dem Auftritt von Nikolas Nartey zufrieden. Foto: Baumann/Volker Mueller

Wenig später war sein Arbeitstag aber inmitten einer starken Stuttgarter Phase beendet, als er auf den ersten Blick überraschend für Chris Führich vom Feld ging (61.). „Ich hätte ihn gerne draufgelassen“, betonte Hoeneß, der sich aber zum Handeln gezwungen sah. Zum einen, da eine Sorgfaltspflicht in puncto Verletzungsrisiko bestand. „Man muss bei ihm berücksichtigen, dass er in den letzten Monaten und Jahren kaum Spiele über 90 Minuten gemacht hat“, so der Trainer mit Blick auf die zweijährige Pause von Sommer 2023 bis Sommer 2025 aufgrund eines Knorpelschadens im Knie.

Nartey sei daher ohnehin ein Wechselkandidat gewesen, so Hoeneß – der darüber hinaus in besagter Phase vom Spieler noch ein Zeichen erhielt: „Er hat angezeigt, dass er nicht weiß, ob er noch viel länger spielen kann.“ So blieb es bei 61 Minuten – in denen Nartey aber viel Eigenwerbung betrieb.

Weitere Themen

VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Der Grund für die vorzeitige Auswechslung von Nikolas Nartey

VfB Stuttgart gegen FC Bayern Der Grund für die vorzeitige Auswechslung von Nikolas Nartey

Der Däne war gegen die Bayern bester Stuttgarter, ging aber in einer starken VfB-Phase früh vom Feld. Sebastian Hoeneß erläutert die Maßnahme, die keine Leistungsgründe hatte.
Von David Scheu
Schlappe gegen den FC Bayern: 0:5 – VfB überzeugt vor allem bei der Selbstkritik

Schlappe gegen den FC Bayern 0:5 – VfB überzeugt vor allem bei der Selbstkritik

Eine gute halbe Stunde reicht nicht, um den FC Bayern zu gefährden: Der VfB kassiert nach einer schwachen Leistung die erste Heimniederlage – Harry Kane trifft dreifach.
Von Jochen Klingovsky
VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Harte Landung – der VfB steht vor wegweisenden Wochen

VfB Stuttgart gegen FC Bayern Harte Landung – der VfB steht vor wegweisenden Wochen

Nach der Klatsche gegen die Bayern ist das Momentum für den VfB in der Liga vorerst dahin. Die Partien bis Jahresende werden zur Standortbestimmung, kommentiert David Scheu.
Von David Scheu
Stimmen zum VfB-Spiel: „Die haben uns einfach fertig gemacht“

Stimmen zum VfB-Spiel „Die haben uns einfach fertig gemacht“

Nach dem 0:5 des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Heiko Hinrichsen, Jochen Klingovsky, Robert Korell und Laura Wallenfels
Fan-Reaktionen zum VfB-Spiel: „Mal gespannt, ob wir das zu elft beenden“ – böse Vorahnung wird wahr

Fan-Reaktionen zum VfB-Spiel „Mal gespannt, ob wir das zu elft beenden“ – böse Vorahnung wird wahr

Der VfB Stuttgart musste am Samstag seine erste Heimniederlage der Saison hinnehmen – und was für eine! Gegen den FC Bayern unterlag man 0:5. Wie verfolgten die Fans auf X das Spiel?
Von Robert Korell
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Defensivchaos gegen Bayern – die Noten für die VfB-Profis

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Defensivchaos gegen Bayern – die Noten für die VfB-Profis

Der VfB Stuttgart hat am 13. Bundesliga-Spieltag gegen den FC Bayern 0:5 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.
Von Heiko Hinrichsen und Jochen Klingovsky
VfB Stuttgart gegen FC Bayern: 0:5 – VfB kassiert Watschn im Südgipfel

VfB Stuttgart gegen FC Bayern 0:5 – VfB kassiert Watschn im Südgipfel

Der VfB Stuttgart hat am Samstagnachmittag den Tabellenführer FC Bayern zu Gast gehabt. Trotz langer Zeit guter Leistung steht am Ende eine deutliche Niederlage.
Zehnkampf-Weltmeister: Leo Neugebauer verlängert beim VfB Stuttgart

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer verlängert beim VfB Stuttgart

Vor dem Top-Spiel gegen den FC Bayern gibt der VfB Stuttgart eine interessante Vertragsverlängerung bekannt: Der König der Athleten startet weiterhin im Trikot mit dem Brustring.
Von Jochen Klingovsky
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Dreierpack Durna – die U19 gewinnt in Frankfurt

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Nikolas Nartey Video
 
 