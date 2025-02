Der VfB Stuttgart hat den Südschlager am Freitagabend verloren. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß unterlag dem FC Bayern mit 1:3 und verlor das dritte Heimspiel in Folge.

red/dpa 28.02.2025 - 22:50 Uhr

Der VfB Stuttgart hat in der Bundesliga am Freitagabend den Südschlager gegen den FC Bayern trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:3 (1:1) verloren. Angelo Stiller brachte die Stuttgarter, die das dritte Liga-Heimspiel in Serie verloren, in der 34. Minute in Führung. Der starke Michael Olise (45.) und Leon Goretzka (64.) drehten die Partie aber zugunsten der Bayern. Dem zweiten Tor der Gäste ging ein Ballverlust des ansonsten überzeugenden Stiller voraus. In der 90. Minute sorgte Kingsley Coman mit seinem Treffer für die Entscheidung.