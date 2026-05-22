VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Hoeneß gegen Hoeneß – und der Schwabenpfeil steckt mittendrin

Man muss das an dieser Stelle mal enthüllen. Uli Hoeneß, hochdekorierter Fußballprofi und Fußballfunktionär, hat als Spieler den DFB-Pokal tatsächlich nur einmal in den Abendhimmel gereckt. 1971 war das im Stuttgarter Neckarstadion. Der FC Bayern München gewann gegen den 1. FC Köln mit 2:1 nach Verlängerung. Gut, es sei an dieser Stelle auch angemerkt, dass der Flügelstürmer Hoeneß mit seiner blonden Mähne zusätzlich noch alles an Titeln gewonnen hat, was es eben zu seiner aktiven Zeit auf dem Planeten für Spieler zu gewinnen gab: Weltmeisterschaft, EM-Endrunde, Europapokal der Landesmeister, Weltpokal und nationale Meisterschaften.

Die Sammlung ist nahezu komplett. Später als Manager und Präsident hat Uli Hoeneß mit den Münchnern den DFB-Pokal noch zwölfmal an die Säbener Straße geholt. In seiner Funktion als Ehrenpräsident des Rekordmeisters und Rekordpokalsiegers will der 74-Jährige es an diesem Samstag (20 Uhr/ARD) in Berlin ein weiteres Mal erleben. Das Problem dabei: Ein enges Familienmitglied möchte das verhindern. Sebastian Hoeneß ist ja schließlich Angestellter des VfB Stuttgart und im Olympiastadion in seiner Funktion als Trainer des Titelverteidigers dabei – und nicht als Neffe der prominenten Bayern-Überfigur.

Die Siegchancen der Stuttgarter sind im Olympiastadion sicher gering. Doch Sebastian Hoeneß glaubt daran, dass in einem Finale das Fußballwunder von Berlin wahr werden könnte. Für den 44-Jährigen wäre es dann der zweite Titelgewinn – sofern man die Drittligameisterschaft mit dem FC Bayern II ignoriert. Diese beachtliche Leistung aus der Saison 2019/2020 zählt zu den kleinen Ehren eines Übungsleiters und wird deshalb im großen Kontext gerne unterschlagen. Und zu den weiteren Ungerechtigkeiten der Branche gehört es, dass niemand auf eine Visitenkarte drucken würde: Sebastian Hoeneß, Fußballlehrer, der den VfB Stuttgart mit Offensivgeist zweimal innerhalb von drei Jahren in die Champions League geführt hat.

Dennoch: Uli Hoeneß bezeichnet Sebastian schon mal als „möglichen, zukünftigen Bayern-Trainer“. Doch im Hoeneß-Clan muss – trotz aller Wertschätzung für die Arbeit auf dem Platz – einer schon eine glänzenden Trophäe mitbringen, um in dem exquisiten Familienkreis als vollwertiges Titel-Mitglied angesehen zu werden. Weil neben Uli Hoeneß auch sein Bruder Dieter, der Vater des VfB-Trainers, ebenso einiges an Meisterschalen und Pokalen vorzuweisen hat. Als Spieler und Manager. Der lange Dieter (1,88 Meter) steckt also mittendrin im Duell zwischen dem mächtigen Uli und dem Basti.

Dreimal hat Dieter Hoeneß, der einstige Schwabenpfeil im VfB-Trikot, in seiner aktiven Karriere den DFB-Pokal gewonnen – immer mit dem FC Bayern. Zur Legendenbildung des mittlerweile 73-Jährigen trug dabei sein Einsatz im Endspiel 1982 bei. Mit blutender Kopfwunde und einem Turbanverband um die Stirn rammte der Mittelstürmer den Ball noch einmal per Kopf in das Tor des 1. FC Nürnberg – zum 4:2-Endstand.

Zur Familiengeschichte gehört, dass die Frau von Dieter Hoeneß damals hochschwanger mit Sebastian war. Trotz zeitweiliger Schnappatmung beim Zusehen ist alles gut gegangen und der Junior erledigt seine Arbeit deutlich filigraner als der Senior auf dem Platz. Ballbesitzspiel mit Technik und Tempo. So lässt sich die Philosophie des Stuttgarter Erfolgstrainers zusammenfassen. Sie soll mit reichlich Glück und hoher Intensität helfen, die typische Hoeneß-Gier nach dem nächsten Titel zu stillen. Um anschließend mit dem Vater (wurde 1992 als Manager mit dem VfB Meister) anzustoßen – wie im vergangenen Jahr, als Sebastian und Dieter Hoeneß bei der VfB-Siegesfeier in der Partylocation an der Spree lange beieinanderstanden und den Erfolg genossen. Doch bei Hoeneß gegen Hoeneß könnte diesmal Uli das Glas zum Sieg heben.