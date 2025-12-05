VfB Stuttgart gegen FC Bayern Ist die Leidenszeit des Hiroki Ito endlich vorbei?
Dreimal hat sich Hiroki Ito seit seinem Wechsel vom VfB zum FC Bayern den Mittelfuß gebrochen – am Samstag in Stuttgart steht der Japaner wieder im Kader der Münchner.
Die Verletzungsgeschichte des Hiroki Ito (26) ist an Tragik schwer zu überbieten. Kurzer Rückblick: Im Sommer 2024 wechselt der japanische Abwehrmann nach einer bärenstarken Saison für den VfB Stuttgart samt Vizemeisterschaft für knapp 30 Millionen Euro (Sockelablöse plus Boni) zum FC Bayern. Bei seiner Präsentation auf dem Podium strahlt der Japaner. Er hält ein Trikot mit der Nummer 2028 in der Hand, so lange läuft sein Vertrag beim Rekordmeister. „Hiroki wird sofort eine richtige Verstärkung für uns sein“, sagt der Münchner Sportvorstand Max Eberl damals. Er ahnt nicht, wie falsch er mit seiner Einschätzung liegen wird.