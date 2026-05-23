In einer Münchner Sportsbar fiebern Stuttgart-Fans dem Endspiel entgegen. In der schwäbischen Oase herrscht Ausnahmezustand – und eine Freundschaft wird auf die Probe gestellt.
23.05.2026 - 15:00 Uhr
Im „Sax“ ist an diesem Samstag alles ein bisschen anders als sonst. Normalerweise treffen sich in der Münchner Sportsbar VfB-Fans aus dem Exil, schauen gemeinsam die Partien, diskutieren, leiden, feiern. Diesmal aber steht mehr auf dem Spiel: DFB-Pokalfinale, VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Ein Duell, das den schwäbisch geprägten Treffpunkt mitten in der bayerischen Landeshauptstadt in einen Ausnahmezustand versetzt – und eine Geschäftsbeziehung auf die Probe stellt.