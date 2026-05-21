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VfB Stuttgart gegen FC Bayern Wie groß ist das Fan-Konfliktpotenzial in Berlin?

VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Wie groß ist das Fan-Konfliktpotenzial in Berlin?
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Die aktive Fanszene des VfB macht sich in den kommenden Tagen auf den Weg nach Berlin. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Zuletzt kam es vor dem Bundesliga-Spiel des VfB in München zu gewaltsamen Vorfällen. In der Hauptstadt ist die Situation jetzt vor dem Endspiel um den DFB-Pokal eine andere.

Sport: David Scheu (dsc)

Das jüngste Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart im April (4:2) sorgte auch abseits des Platzes für Schlagzeilen, als es vor dem Spiel zu einem Angriff auf Münchner Fans und der Ingewahrsamnahme einer dreistelligen Personenzahl aus der Stuttgarter Ultraszene kam. Nun werden am Wochenende Zehntausende Anhänger beider Vereine nach Berlin zum Pokalfinale zwischen dem VfB und dem FCB reisen – was zur Frage führt: Wie groß ist das Konfliktpotenzial zwischen den Fangruppen, die sich ja nicht gerade freundschaftlich gesinnt sind?

 

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Nun lässt sich der Verlauf des Wochenendes natürlich nicht genau prognostizieren, dafür ist schlichtweg zu viel los an zu vielen Orten. Bislang aber deutet nicht viel auf eine Wiederholung der Ereignisse von München hin. Aus mehreren Gründen.

Für die aktive Fanszene steht die große Choreo im Fokus

Zunächst: Zwar liegen die Fanfeste des VfB (Alexanderplatz) und des FCB (Potsdamer Platz) nur drei Kilometer und damit 45 Gehminuten auseinander – hier ist aber nicht davon auszugehen, dass die geographische Nähe zum Problem wird. Bei den Bayern ist die Fankultur rund um solche Endspiele oder internationale Auswärtspartien zuletzt oft eine dezentrale gewesen, wozu auch die überschaubaren Kapazitäten am Potsdamer Platz für einige Tausend Fans passen.

Das VfB-Fanfest richtet sich indessen zwar grundsätzlich an alle Anhänger, war im Vorjahr am Breitscheidplatz aber eher ein Anlaufpunkt für Fanclubs und Vereinsmitglieder – und weniger für die aktive Szene.

Links und rechts des Marathontors werden die VfB-Fans am Samstag platziert sein. Foto: IMAGO/Noah Wedel

Diese hat rund um das Pokal-Wochenende ohnehin einen anderen Fokus: die reibungslose Durchführung der Choreographie, die kurz vor Spielbeginn das Bild auf den Rängen bestimmen soll und die mit einem erheblichen organisatorischen Aufwand verbunden ist. Testläufe und Abstimmungsbedarf inklusive. Unter anderem deshalb steht auch noch nicht fest, ob es im Vorfeld des Spiels einen Fanmarsch geben wird – hier fällt die Entscheidung spontan.

Insgesamt spricht also einiges dafür, dass es in Berlin ein Wochenende im Zeichen der Fanfeste in der Stadt und der Choreographien im Stadion wird – ohne Vorfälle wie zuletzt in München.

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