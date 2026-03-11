VfB Stuttgart gegen FC Porto Alles normal – aber Hoeneß verspürt einen besonderen Reiz
Für den Pokalsieger geht es bereits im Achtelfinale der Europa League um viel – aber der Trainer muss nicht nur dieses Duell im Blick behalten.
Nur nichts an den Abläufen verändern. Jedenfalls nicht zu viel. Das gilt für den FC Porto, der an diesem Mittwochvormittag noch auf dem eigenen Clubgelände in der portugiesischen Hafenstadt trainiert hat, ehe sich die Mannschaft von Cheftrainer Francesco Farioli in das Flugzeug setzte. Landung knapp drei Stunden später in Leinfelden-Echterdingen.