 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Alles normal – aber Hoeneß verspürt einen besonderen Reiz

VfB Stuttgart gegen FC Porto Alles normal – aber Hoeneß verspürt einen besonderen Reiz

VfB Stuttgart gegen FC Porto: Alles normal – aber Hoeneß verspürt einen besonderen Reiz
1
Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß strahlt Zuversicht aus. Foto: Baumann/Julia Rahn

Für den Pokalsieger geht es bereits im Achtelfinale der Europa League um viel – aber der Trainer muss nicht nur dieses Duell im Blick behalten.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Nur nichts an den Abläufen verändern. Jedenfalls nicht zu viel. Das gilt für den FC Porto, der an diesem Mittwochvormittag noch auf dem eigenen Clubgelände in der portugiesischen Hafenstadt trainiert hat, ehe sich die Mannschaft von Cheftrainer Francesco Farioli in das Flugzeug setzte. Landung knapp drei Stunden später in Leinfelden-Echterdingen.

 

Auch der VfB Stuttgart hat diese Reiseform im Europapokal schon betrieben. Sie liegt im Trend, da ein Abschlusstraining an der Spielstätte von den Übungsleitern nicht mehr so hoch eingeschätzt wird wie früher. Alles, um den Fußballprofis zusätzliche Strapazen zu ersparen.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart in der Europa League: Meira warnt vor Gegner Porto: „Das wird schwierig für den VfB“

VfB Stuttgart in der Europa League Meira warnt vor Gegner Porto: „Das wird schwierig für den VfB“

Der frühere Stuttgarter Kapitän spricht im Interview über die Stärken und Schwächen des kommenden Gegners, die Stimmung im Estadio do Dragao – und die Entwicklung des VfB.

Wenn man so will, wird nun an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL) in der MHP-Arena ein Gipfel der Normalität ausgetragen. Der Spitzenreiter der Premeira Liga gegen den Tabellenvierten der Bundesliga. Denn auch der VfB versucht, vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League möglichst alles in den gewohnten Bahnen verlaufen zu lassen. Der vertraute Trainingsplatz, die übliche Uhrzeit, das heimische Bett – nur die Herausforderung ist eine besondere.

Es geht gegen den zweimaligen Weltpokalsieger und 30-fachen Landesmeister aus Portugal. Ein Hauch der europäischen Königsklasse umweht die Stuttgarter, wenn sie auf das Team aus Porto treffen. Wie schon zuvor gegen Fenerbahce Istanbul, die AS Rom und Celtic Glasgow. Zumal der VfB selbst äußerst ambitioniert unterwegs ist. „Der FC Porto könnte mit seiner sehr gut zusammengestellten Mannschaft auch im Achtelfinale der Champions League stehen“, sagt der Trainer Sebastian Hoeneß.

Das reizvolle Aufeinandertreffen mit der internationalen Fußballmarke von der iberischen Halbinsel ist demnach schwierig genug, um nach dem Rückspiel nächste Woche im Wettbewerb zu verbleiben. Doch für den VfB stehen ja weitere Stunden der Klarheit an. Bereits am Sonntag (19.30 Uhr) kommt RB Leipzig nach Stuttgart, der punktgleiche Rivale im Rennen um einen Platz in der Champions League. Das Duell bildet den Auftakt zu einer Reihe von Gegnern, die nahezu alle im vorderen Ligadrittel stehen.

Unsere Empfehlung für Sie

Neue Nachwuchsliga: Das ist die U-21-Liga – und so steht der VfB dazu

Neue Nachwuchsliga Das ist die U-21-Liga – und so steht der VfB dazu

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Einführung einer U-21-Liga beschlossen. Das steckt dahinter – und so steht der VfB Stuttgart zum Thema.

Hoeneß bleibt jedoch im Hier und Jetzt. „Da wird es beim Personal und in der Belastungssteuerung erst einmal keine große Taktiererei geben“, sagt der Trainer. Er sieht seine Elf auf allerhöchstem Niveau gefordert – in allen Belangen. Denn die Farioli-Formation agiert äußerst intensiv. „Die Spieler sind gut und bringen eine sehr hohe Sprintbereitschaft mit“, weiß Hoeneß nach seinen Analysen.

Und natürlich gibt es da die außergewöhnliche Defensive: in 38 Pflichtspielen hat der VfB-Gegner erst 19 Gegentore hinnehmen müssen. „Da wird unsere Effizienz in der Offensive eine große Rolle spielen“, sagt Hoeneß, der ansonsten betont: „Sinnvoll ist es, Schritt für Schritt zu gehen.“ Erst Porto, dann Leipzig.

Weitere Themen

VfB Stuttgart in der Europa League: Liveblog: „Wollen in jedem Wettbewerb gewinnen“ – Tomas über VfB-Mindset

VfB Stuttgart in der Europa League Liveblog: „Wollen in jedem Wettbewerb gewinnen“ – Tomas über VfB-Mindset

Der VfB Stuttgart empfängt in der Europa League den FC Porto zum Achtelfinal-Hinspiel. Wir begleiten die Partie mit einem Liveblog.
Von David Scheu, Heiko Hinrichsen, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Christian Pavlic
Der VfB-Gegner FC Porto: Elfmeterkiller und ein Toptalent – aber die Stürmer fallen aus

Der VfB-Gegner FC Porto Elfmeterkiller und ein Toptalent – aber die Stürmer fallen aus

Der Nationaltorhüter Diogo Costa und der 18-jährige Mittelfeldstratege Rodrigo Mora gehören zu den Säulen des FC Porto. Doch im Sturm haben die Portugiesen Sorgen.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart Jugend: Der Pragmatiker: So führt Daniel Jungwirth die U 17 des VfB

VfB Stuttgart Jugend Der Pragmatiker: So führt Daniel Jungwirth die U 17 des VfB

Die U 17 des VfB Stuttgart jagt einen clubeigenen Rekord. Auch weil Trainer Daniel Jungwirth so einiges anders macht, als man es vielleicht von einem NLZ-Coach erwartet.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart in der Europa League: Live-Übertragung: Hier läuft das Spiel des VfB gegen den FC Porto

VfB Stuttgart in der Europa League Live-Übertragung: Hier läuft das Spiel des VfB gegen den FC Porto

Am Donnerstag (18.45 Uhr) spielt der VfB in der Europa League gegen den FC Porto. Wo man die Partie im TV live verfolgen kann, erfahren Sie hier.
Von Heiko Hinrichsen
VfB auf dem Transfermarkt: VfB will Linksverteidiger Nazinho – wenn der Preis stimmt

VfB auf dem Transfermarkt VfB will Linksverteidiger Nazinho – wenn der Preis stimmt

Er wäre eine starke Alternative für die Position hinten links: Flavio Nazinho von Cercle Brügge wird in Stuttgart hoch gehandelt. Noch aber ist der Deal nicht in trockenen Tüchern.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart: Vier Wege für den VfB in die Champions League

VfB Stuttgart Vier Wege für den VfB in die Champions League

Sogar Platz sechs in der Bundesliga kann reichen: Welche Möglichkeiten die Stuttgarter haben, sich einen Startplatz in der Königsklasse 2026/27 zu sichern.
Von David Scheu
VfB Stuttgart: Tickets für alle – der neue Normalfall?

VfB Stuttgart Tickets für alle – der neue Normalfall?

Für alle bisherigen Bundesliga-Heimspiele des VfB in diesem Jahr hat es einen freien Kartenverkauf für Nicht-Mitglieder gegeben. Es spricht aber einiges dafür, dass das nicht so bleibt.
Von David Scheu
Transfer VfB Stuttgart: Kaufpflicht bei Bilal El Khannouss: Es herrscht Klarheit

Transfer VfB Stuttgart Kaufpflicht bei Bilal El Khannouss: Es herrscht Klarheit

Die Bedingungen, um den Mittelfeldspieler zu binden, sind praktisch erfüllt. Die 20 Millionen Euro sind gut investiertes Geld – aber wie verhält es sich mit einer Ausstiegsklausel?
Von Carlos Ubina und David Scheu
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News VfB-Gegner FC Porto schwächelt bei der Generalprobe

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Außenstürmer des VfB Stuttgart: Verletzt und abgetaucht: Was ist mit Talent Lazar Jovanovic los?

Außenstürmer des VfB Stuttgart Verletzt und abgetaucht: Was ist mit Talent Lazar Jovanovic los?

Mit einer über zwei Monate anhaltenden Verletzung ist von Lazar Jovanovic beim VfB nichts zu sehen. Schafft der 19-Jährige die Kehrtwende – vor allem sportlich?
Von Heiko Hinrichsen
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Europa League Sebastian Hoeneß RB Leipzig
 
 