VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli Der VfB meldet sich zurück – die Gründe für den Heimsieg
Die Stuttgarter holen einen wichtigen 2:0-Heimsieg und steigern sich dabei im Vergleich zur Vorwoche in gleich mehreren Bereichen. Unsere Analyse.
Sebastian Hoeneß ballte die Faust, klatsche mit den Ersatzspielern ab, nickte zustimmend im Moment des Abpfiffs. Der Trainer des VfB Stuttgart hatte von seiner Mannschaft beim 2:0-Heimsieg gegen den FC St. Pauli am Freitagabend die geforderte Steigerung gesehen nach dem viel kritisierten Auftritt beim SC Freiburg (1:3).