VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli: Der VfB meldet sich zurück – die Gründe für den Heimsieg

Sebastian Hoeneß ballte die Faust, klatsche mit den Ersatzspielern ab, nickte zustimmend im Moment des Abpfiffs. Der Trainer des VfB Stuttgart hatte von seiner Mannschaft beim 2:0-Heimsieg gegen den FC St. Pauli am Freitagabend die geforderte Steigerung gesehen nach dem viel kritisierten Auftritt beim SC Freiburg (1:3).

„Es war die Reaktion, die es gebraucht hat“, sagte auch der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth im Anschluss, „wir haben alle eine Schippe draufgelegt, das mussten wir auch. Wir hatten von Anfang an Energie und Laufbereitschaft auf dem Platz. Es war ein absolut verdienter Sieg.“ Dabei zeigte der VfB insbesondere eine andere Körpersprache und größere Entschlossenheit als zuletzt – sowie auch deutlich mehr Zug zum Tor.

Und das in einer personell durchaus veränderten Konstellation. Im Vergleich zur Vorwoche hatte Hoeneß seine Mannschaft auf gleich drei Positionen umgestellt: Rechtsverteidiger Lorenz Assignon rückte für Josha Vagnoman in die Startelf, Flügelstürmer Tiago Tomas für Badredine Bouanani – und, als am meisten beachtete Maßnahme, Chema Andrés im zentralen Mittelfeld für Kapitän Atakan Karazor.

Nach einer großen Pokalsieg-Choreografie vor Spielbeginn wurde es in der Anfangsphase direkt laut in der MHP-Arena – allerdings nur für wenige Sekunden: VfB-Mittelstürmer Ermedin Demirovic traf nach einer Freistoß-Flanke zwar per Kopf ins Netz (4.), hatte zuvor aber im Abseits gestanden.

Torschütze und Vorlagengeber: Ermedin Demirovic Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Der VfB blieb in der Folge mit hohem Pressing der Herr im Haus und erhöhte mit zunehmender Spieldauer das Tempo – wobei Angelo Stiller Mitte der ersten Hälfte zwei Riesenchancen hatte. Erst vom Elfmeterpunkt, nachdem Tiago Tomas im Zweikampf mit Eric Smith zu Fall gekommen war und Schiedsrichter Sascha Stegemann auf Strafstoß entschieden hatte. Stillers Abschluss in die rechte Ecke war aber deutlich zu unplatziert und ohne die nötige Schärfe, sodass Nikola Vasilj im Tor von St. Pauli parieren konnte (25.). Wenig später scheiterte Stiller erneut am Hamburger Schlussmann – dieses Mal aus dem Spiel heraus aus kurzer Distanz nach Steckpass von Jamie Leweling (28.).

Bilal El Khannouss mit seinem ersten Tor für den VfB

Kurz vor der Pause belohnte sich der VfB dann doch noch. Und das auf sehenswerte Weise: Der insgesamt sehr ballsichere Chema fand mit einem scharfen Pass in die Tiefe Leweling, der Demirovic bediente. Der Stuttgarter Mittelstürmer ließ auf engem Raum zwei Gegenspieler aussteigen und lupfte den Ball unter Bedrängnis über Vasilj hinweg unter die Latte zum 1:0 (43.) – und damit zur verdienten Stuttgarter Pausen-Führung gegen einen offensiv bis dahin harmlosen Tabellenvierten aus Hamburg.

Nach der Pause schalteten die Stuttgarter nicht in den Verwaltungsmodus und erhöhten direkt auf 2:0: Demirovic ließ eine Hereingabe gefühlvoll prallen auf Sommer-Neuzugang Bilal El Khannouss, der mit der Innenseite in die lange Ecke traf und damit seinen ersten Treffer im VfB-Trikot bejubeln konnte (50.).

Das Gegentor schien dann den FC St. Pauli aufzuwecken: Das Team von Trainer Alexander Blessin kam in den Folgeminuten zu gleich zwei großen Chancen: Erst scheiterte Louis Oppie nach einer Direktabnahme an der Latte (52.), dann fand Mathias Pereira Lage in VfB-Schlussmann Alexander Nübel seinen Meister (54.). Auf der Gegenseite scheiterte Demirovic nach einem schnellen Gegenstoß frei an Vasilj (56.) – in einer Partie, die in dieser Phase zu einem offenen Schlagabtausch avancierte.

Nach etwas Leerlauf verhinderte Nübel mit einer starken Parade gegen den eingewechselten Oladapo Afolayan den Anschlusstreffer für die Gäste (71.). In einer ausgeglicheneren zweite Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten verfiel der VfB danach anderes als in der Vorwoche in Führung liegend nicht in Passivität. In der Nachspielzeit verpasste Assignon einen dritten Treffer, was aber nicht mehr ins Gewicht fiel. „Wir sind heute von der ersten bis zur letzten Sekunde angelaufen wie die Verrückten“, sagte Demirovic, „das müssen wir bringen, um Spiele zu gewinnen.“

Durch den zweiten Sieg im zweiten Saisonheimspiel hat der VfB sechs Punkte auf dem Konto und einen Fehlstart abgewendet. Weiter geht es am kommenden Donnerstag, wenn der erste Spieltag in der Ligaphase der Europa League ansteht – und die Stuttgarter vor heimischem Publikum den spanischen Erstligisten Celta Vigo empfangen.