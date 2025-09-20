VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli: Der VfB präsentiert sich mit neuer Energie

Es ist Druck auf dem Kessel gewesen. Denn es drohte dem VfB Stuttgart ein Fehlstart in die Fußball-Bundesliga. Doch die Mannschaft des Pokalsiegers hat sich nach der enttäuschenden Niederlage in Freiburg gestrafft. Sie hat ein neues Energielevel gefunden und sie hat gegen den FC St. Pauli verdient mit 2:0 gewonnen. Damit haben die Schützlinge von Sebastian Hoeneß das getan, was der Trainer gefordert hat. Er will ein aggressives Spiel gegen den Ball sehen, vor allem aber ein dynamisches mit der Kugel. Das ist die Basis – und nun auch der Maßstab für die kommenden Partien.

Ohne die Grundtugenden wie Laufbereitschaft und Zweikampfstärke geht es nicht. Auch nicht für eine spielstarke Elf wie den VfB – oder gerade für so ein Team funktioniert es nicht, wenn es nicht die nötige Intensität einbringt. Insofern ist nach ersten Diskussionen über das Leistungsvermögen erst einmal Ruhe rund um den Wasen eingekehrt. Anlass sich auszuruhen, gibt es jedoch nicht. Denn die Ambitionen sind groß und die Ansprüche hoch. Die Stuttgarter wollen nach oben. Dafür hat Hoeneß sein Team diesmal verändert. Unter anderem ließ er den Kapitän Atakan Karazor auf der Bank. Für ihn spielte der junge Chema – und überzeugte. Wie auch die weiteren Neuzugänge Bilal El Khannouss (Torschütze zum 2:0), Tiago Tomas (trickreich und antrittsstark) und Lorenz Assignon (mit dem größten Laufpensum).

Doch auf die Siegerstraße brachte den VfB das Zaubertor von Ermedin Demirovic. Dem Mittelstürmer gelingen aktuell ja nur schöne Treffer. Das hilft der Mannschaft und ihm. An dem Bosnier zeigt sich jedoch auch, was Selbstvertrauen mit einem Spieler macht. Demirovic, schon immer ein Vorbild an Körperlichkeit und Kampfgeist, weiß jetzt auch mit dem Ball zu tanzen – und vollführt das Ganze in der richtigen Reihenfolge. Erst kommt die Arbeit, danach die Kunst.