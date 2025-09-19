Sebastian Hoeneß fordert nach der Niederlagezuletzt eine deutliche Leistungssteigerung – und der Trainer denkt über Veränderungen nach.

Carlos Ubina 19.09.2025 - 06:00 Uhr

Die enttäuschende Niederlage im Landesduell beim SC Freiburg wirkt nach. Sebastian Hoeneß denkt vor dem Heimspiel des VfB Stuttgart an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli über personelle Veränderungen nach, um einen Fehlstart in die Fußball-Bundesliga zu verhindern. „Es ist doch klar, dass nach so einem Spiel die Steine einmal öfter umgedreht werden, um zu sehen, woran es gelegen hat und wo wir uns verbessern können“, sagt der Trainer.