Die Stuttgarter sind nach dem Jahresabschluss enttäuscht – und im Januar geht es für die Mannschaft gleich mit wegweisenden Spielen weiter. Bis dahin soll es hinten besser werden – aber wie?

Carlos Ubina 22.12.2024 - 08:00 Uhr

Maximilian Mittelstädt ist gelaufen, was die Beine hergegeben haben. Der Linksverteidiger des VfB Stuttgart hat mehrfach gegrätscht, um seine Mannschaft im Spiel zu halten. Und der 27-Jährige hat – gefühlt bis zum Geht-nicht-mehr – geflankt, um das Ergebnis wenigstens auszugleichen. Doch der Ball wollte an diesem Samstagnachmittag einfach nicht ins Tor des FC St. Pauli. Also blieb es beim 0:1 in der MHP-Arena. Eine Niederlage, die schmerzt. Weil der VfB die Chance verspielt hat, sich in der Tabelle der Fußball-Bundesliga verheißungsvoll festzusetzen.