Der Däne Bo Henriksen fordert mit dem FSV Mainz 05 den VfB Stuttgart – mit geballten Emotionen und einem großen Schuss Extravaganz.

Marco Seliger 30.08.2024 - 11:17 Uhr

Sebastian Hoeneß weiß, was da an diesem Samstagnachmittag mit Blick auf die Coachingzone der Gäste auf ihn zukommen wird – zumindest ahnt er, was er von rechts nebenan von seinem Trainerkollegen sehen und hören wird. „Ich kenne ihn nicht persönlich, ich sehe ihn nur von außen“, sagt der Trainer des VfB Stuttgart also vor dem Duell mit dem FSV Mainz 05 und seinem Kollegen Bo Henriksen: „Aber er wirkt ziemlich energetisch, der Kollege – und er macht einen Riesenjob.“