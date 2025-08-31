 
  Sport
  VfB Stuttgart

  Der Grund für die Auswechslung von Chris Führich

VfB Stuttgart gegen Gladbach Der Grund für die Auswechslung von Chris Führich

VfB Stuttgart gegen Gladbach: Der Grund für die Auswechslung von Chris Führich
14
Chris Führich musste vorzeitig vom Feld. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Flügelstürmer wird gegen die Borussia ein- und wieder ausgewechselt. Trainer Sebastian Hoeneß begründet die Maßnahme, die er nicht auf Führichs Leistung zurückführt.

Sport: David Scheu (dsc)

Als die Emotionen ihren Höhepunkt erreichten, war Sebastian Hoeneß mit etwas ganz anderem als Jubeln beschäftigt. Der Trainer des VfB Stuttgart nahm Chris Führich nach dem Führungstor gegen Borussia Mönchengladbach zur Seite, sprach mit dem Flügelstürmer, erklärte und ordnete ein. Der Grund? Führich war beim 1:0-Sieg erst eingewechselt worden nach dem verletzungsbedingten Aus von Deniz Undav (14.) – musste dann aber wieder vorzeitig vom Feld (64.). Für Fußballer stets eine unangenehme Sache.

 

VfB Stuttgart: Chema rettet den Sieg – doch es bleibt viel zu tun

VfB Stuttgart Chema rettet den Sieg – doch es bleibt viel zu tun

Der VfB holt gegen Borussia Mönchengladbach dank eines Kopfballtors des Spaniers den ersten Bundesliga-Sieg der Saison. Nun richtet sich der Blick auf den Transfermarkt.

„Natürlich ist es hart für den Jungen und nicht schön“, sagte auch Hoeneß im Anschluss – um jedoch direkt zu betonen: Leistungsgründe seien nicht ausschlaggebend gewesen. Er verstehe aber, dass es beim Spieler so ankommen könne, so der Stuttgarter Trainer – der dann zwei Argumente für die eher seltene Maßnahme anführte.

Erstens: Führich kam so früh ins Spiel, dass man eigentlich von einem Einsatz in der Anfangsformation sprechen könne. Immerhin 50 Minuten spielte er in Summe. „Es ist für mich fast gleichzusetzen mit dem Startelf-Einsatz“, so Hoeneß zur Einwechslung in der 14. Minute.

Hoeneß: „Dann gab es nur noch diese Möglichkeit“

Zweitens führten dann taktische Überlegungen Mitte der zweiten Hälfte zu der Auswechslung. „Wir wollten einen Impuls geben und Frische reinbringen“, sagte Hoeneß, der in der Offensive Youngster Lazar Jovanovic brachte. Hier stellte sich nun die Frage: Für wen? Jamie Leweling kam aus Hoeneß’ Sicht nicht für eine Auswechslung in Frage: „Er hatte eine gute Phase, hat Joe Scally schön beschäftigt und hat allgemein einfach gerade eine gute Phase.“ Auch Tiago Tomas sei „sehr aktiv und agil“ gewesen. Und Ermedin Demirovic? „Den möchte ich einfach nicht rausnehmen als unseren Mittelstürmer“, so Hoeneß. „Und dann gab es nur noch diese eine Möglichkeit aus meiner Sicht.“ Es traf Chris Führich.

Sebastian Hoeneß nahm Chris Führich zur Seite. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Womöglich wäre die Entscheidung kurz darauf anders ausgefallen, da Tomas zehn Minuten später entkräftet vom Feld musste. „Aber das ist etwas, wo ich nicht reinschauen kann in die Spieler“, so Hoeneß, „unter dem Strich finde ich, dass die Wechsel fast alle wichtig waren für uns und dass wir positive Impulse hatten.“

Und auch mit Führich ist die Sache inzwischen geklärt durch das Gespräch während des Torjubels. „Natürlich habe ich ihm in dem Moment, in dem alle gejubelt haben, mitgeteilt, dass ich weiß, dass es nicht einfach ist“, sagt der Stuttgarter Trainer. „Aber Entscheidungen müssen getroffen werden zu den richtigen Zeitpunkten.“

