VfB Stuttgart gegen Hamburger SV Starker VfB setzt vor dem Stresstest in München ein Ausrufezeichen
Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß unterstreicht mit dem 4:0 ihre großen Ambitionen. Und doch findet sich ein kleiner Kritikpunkt.
Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß unterstreicht mit dem 4:0 ihre großen Ambitionen. Und doch findet sich ein kleiner Kritikpunkt.
Alles unter Kontrolle. Bis zum Schluss. Der Ball lief in den Reihen des VfB Stuttgart – und der Gegner hechelte hinterher. Souverän siegte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gegen den Hamburger SV mit 4:0 (2:0), da sie entschlossen auftrat und die ersten beiden Möglichkeiten konsequent nutzte – durch Angelo Stiller und Chris Führich. Maximilian Mittelstädt und Bilal El Khannouss legten noch nach.