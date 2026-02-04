Die letzten Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und Holstein Kiel hatten es in sich – und der VfB hatte Mühe, die Spiele mit elf Mann zu beenden.

Das DFB-Pokal-Duell am Mittwochabend (20:45 Uhr/Liveticker) zwischen dem VfB Stuttgart und Holstein Kiel ist das siebte Aufeinandertreffen der beiden Teams. In der ersten und zweiten Bundesliga sowie im DFB-Pokal spielten die Mannschaften bislang jeweils zweimal gegeneinander. Aus VfB-Sicht fällt die Bilanz mit drei Niederlagen, einem Unentschieden und zwei Siegen negativ aus.

Besonders kurios ist die jüngste Duell-Historie: In den vergangenen vier Pflichtspielen gegen Holstein Kiel beendete der VfB jede Partie mit einem Mann weniger. Zuletzt war das in der Bundesliga der Fall.

Beim 2:2 in der vergangenen Saison sah der aktuell an den 1. FC Heidenheim ausgeliehene Leonidas Stergiou nach einer Notbremse in der 52. Minute die Rote Karte. Zu diesem Zeitpunkt lag der VfB noch mit 1:2 hinten, rettete am Ende aber noch einen Punkt. Im Hinspiel der gleichen Spielzeit erwischte es Jeff Chabot. Der Innenverteidiger sah binnen drei Minuten die Ampelkarte – zunächst nach einem Foul, kurz darauf wegen einer Provokation gegenüber eines gegnerischen Spielers. Trotzdem gewann der VfB das Spiel mit 2:1.

In der Saison 2019/2020 entschied Holstein Kiel beide Partien in der zweiten Liga für sich. Beim 0:1 in der Hinrunde musste Holger Badstuber nach 53 Minuten vom Platz. Der Innenverteidiger sah für ein rustikales Einsteigen Gelb und sorgte später mit einem Trikotziehen für die Stuttgarter Unterzahl. Im Rückspiel sah Daniel Didavi die Gelb-Rote Karte, weil er sich in der 41. Minute zu lautstark über ein nicht gegebenes Foul beschwerte und vier Minuten später unglücklich in seinen Gegenspieler rauschte. Der VfB ging am Ende mit einer 2:3-Niederlage vom Platz.

Ein gutes Omen für den VfB Stuttgart: In den beiden DFB-Pokal-Spielen gegen Holstein Kiel standen nach 90 Minuten jeweils noch elf Stuttgarter auf dem Platz. Unsere Bildergalerie gibt weitere Einblicke in die ungewöhnliche Geschichte des Aufeinandertreffens des VfB mit Holstein Kiel.