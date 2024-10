Nach der Gala von Turin sind die Erwartungen der Fans gegen Aufsteiger Kiel klar: Ein VfB-Sieg ist Pflicht, um endlich in der Liga durchzustarten. Doch Trainer Sebastian Hoeneß will die Bedeutung des Spiels nicht überbewerten.

Heiko Hinrichsen 25.10.2024 - 17:00 Uhr

Es könnte ja alles so schön sein: Der VfB hat in der Champions League die K.-o.-Spiele der Zwischenrunde im Visier, liegt in der Tabelle der Königsklasse unter anderem vor dem FC Bayern. Ein Sonderlob gab es nach dem 1:0 in Turin aus vieler Munde, auch vom TV-Experten Fabio Capello bei Sky Italia: „Stoccarda (Stuttgart) è fantastica!“, fand der Startrainer.