So will der VfB gegen Paris auflaufen

Der VfB Stuttgart trifft in der Königsklasse auf Paris St. Germain. Es geht um das Weiterkommen in die K.o-Phase des Wettbewerbs. So will Trainer Sebastian Hoeneß seine Mannschaft ins Rennen schicken.

Philipp Maisel 29.01.2025 - 06:00 Uhr

„PSG ist eine unfassbar gute Mannschaft, die auch marschieren kann, das haben sie nicht zuletzt gegen Manchester bewiesen. Für mich ist das eine Top-5-Mannschaft in Europa“ – der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß lässt vor der Partie gegen Paris Saint-Germain keinerlei Zweifel daran, mit welchem Kaliber von Gegner es der VfB Stuttgart zu tun bekommt an diesem Mittwochabend (21 Uhr, Liveticker). „Es ist eine große Aufgabe, ein großes Spiel, auf das wir uns sehr freuen“, so Hoeneß weiter.