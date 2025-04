Am Mittwochabend steht eine Partie an, die sie beim VfB Stuttgart als „Spiel des Jahres“ titulieren. Ab 20.45 Uhr (Liveticker) geht es gegen RB Leipzig um den Einzug ins Endspiel um den DFB-Pokal. Gegner in Berlin wäre der Drittligist Arminia Bielefeld.

VfB gegen RB – das verspricht ein hochklassiges, enges und spannendes Duell. So sieht das im Übrigen auch Alexander Zorniger. Der Coach war Cheftrainer bei beiden Vereinen und verspürt vor dem Spiel am Mittwochabend schon große „Vorfreude“. Das hat er uns am Dienstagabend in unserem MeinVfB-Countdown im Gespräch mit unseren Redakteuren Dirk Preiß und Philipp Maisel erzählt – und dabei auch ans Stuttgarter Publikum appelliert.

„Ich weiß, meine schwäbischen Bruddler“, sagte der 57-Jährige mit einem Augenzwinkern. Dann aber äußerte er ganz ernsthaft und klar seine Hoffnung, dass die VfB-Fans – und er meinte das ganze Stadion – „die Truppe bedingungslos nach vorne peitschen“. Wer das nicht tue, solle doch „lieber ins Kino“ gehen.

Das ganze Gespräch mit Alexander Zorniger findet ihr im Re-Live unseres Livestreams vom Dienstagabend auf dem MeinVfB-Youtube-Kanal (bei 22 Minuten geht’s los). Hier geht es direkt zum Stream:

Oder ihr schaut euch ausschließlich die Sequenz mit dem Telefon-Interview an – und zwar hier:

Alexander Zorniger war vom 4. Juli 2012 bis zum 11. Februar 2015 Cheftrainer bei RB Leipzig und feierte mit dem damals noch sehr jungen Verein zwei Aufstiege – in die dritte und in die zweite Liga. Von Juli bis zum 24. November 2015 war Zorniger Chefcoach beim VfB Stuttgart. Seine folgenden Stationen waren Bröndby IF in Dänemark, Apollon Limassol auf Zypern und die SpVgg Greuther Fürth in der deutschen zweiten Liga.