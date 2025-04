Für den VfB steht das Spiel des Jahres an

Dem Bundesligisten bietet sich im Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwochabend eine große Chance. Voller Leidenschaft soll sie ergriffen werden – doch das Risiko spielt mit.

Carlos Ubina 01.04.2025 - 16:34 Uhr

Es ist davon auszugehen, dass Sebastian Hoeneß die historische Dimension dieser Chance bewusst ist. Vor 28 Jahren hat der VfB Stuttgart letztmals den DFB-Pokal gewonnen. 1997, davor 1954 und 1958. Oft gelingt einem so ein Triumph also nicht einmal als Traditionsverein. Zudem entstammt der Trainer einem Fußballclan, zu dessen Erbgut das sogenannte Siegergen gehört. Geprägt durch Onkel Uli, der als Spieler, Manager und Präsident des FC Bayern allein 24 Meisterschaften und 14 nationale Pokalgewinne miterlebt hat. Vater Dieter kommt als Spieler der Münchner auf fünf Meisterschaften und einen Cup, als VfB-Manager stemmte er 1992 die Schale in die Höhe.