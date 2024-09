Im November 1993 gastierte Real Madrid beim VfB Stuttgart zum Freundschaftsspiel – mit Ivan Zamorano und Robert Prosinecki. Die Partie damals gegen die Königlichen bietet sicher viele Anekdoten. Dachten wir zumindest.

Marco Seliger 13.09.2024 - 06:00 Uhr

Große Ereignisse werfen auch in der Planung ihre Schatten voraus. Der VfB in der Champions League bei Real Madrid am ersten Spieltag – das ist groß. Also macht man sich entsprechend innerhalb der Redaktion dem Anlass entsprechend viele Gedanken um möglichst viele schöne Geschichten rund um das Duell bei den Königlichen. Eine davon – oder besser: ihr Ansatz – lag auf der Hand: Hat der VfB schon mal gegen die Königlichen gespielt, und, falls ja: Wer war da alles dabei und könnte schöne Anekdoten von damals erzählen?