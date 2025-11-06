Lothar Matthäus hat einen sportlichen Tag vor sich. Tennisspielen und der Gang ins Fitnessstudio stehen nach dem Gespräch mit unserer Redaktion auf dem Plan. Zudem joggt der heute 64-jährige Weltmeister von 1990 daheim in München fünfmal in der Woche jeweils eine Stunde lang durch den Englischen Garten. Ansonsten ist Matthäus als TV-Experte in Europas Stadien unterwegs – an diesem Donnerstag im Free-TV bei RTL beim Europa-League-Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam (21 Uhr). Vorher gibt er bei uns seine Expertise zu den Weiß-Roten ab.