Beim 4:0 gegen den SC Freiburg zünden die Standards des VfB endlich mal wieder und verhelfen Innenverteidiger Anthony Rouault im 49. Spiel für die Stuttgarter zu seinem Premierentor. „So kann es weitergehen“, sagt der Franzose.

Gregor Preiß 19.01.2025 - 11:30 Uhr

In einer Frage waren sich Sebastian Hoeneß und Fabian Wohlgemuth im Anschluss an das 4:0 des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg nicht ganz einig. Muss Malik Fathi jetzt einen ausgeben? Während Trainer Hoeneß seinem Co- und Standardtrainer Offenheit attestierte („Er zeigt sich da grundsätzlich sehr großzügig“), hatte Sportvorstand Wohlgemuth das kommende Spiel bereits klar im Blick. „Wir spielen in 72 Stunden in Bratislava. Da nehmen auch die Trainer nur Gesundes zu sich“, sagte er mit einem Schmunzeln.