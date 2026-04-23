Beim DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg gab es auf den Rängen einiges zu notieren. Beide Lager hatten etwas vorbereitet.

Philipp Maisel 23.04.2026 - 20:56 Uhr

Das Spiel des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokal hatte noch nicht begonnen, da konnte man auf den Tribünen bereits Bewegung notieren. Beim von Freiburg besetzten Auswärtsblock wurde weithin sichtbar eine Choreografie vorbereitet. Auf Stuttgarter Seite hatte die Cannstatter Kurve das berühmte „Finale!“-Banner mitgebracht, präsentierte es bereits rund eine halbe Stunde vor Anpfiff.