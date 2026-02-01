Der Freiburger Trainer blickt selbstkritisch auf sein Verhalten in der hitzigen Schlussphase. In einem anderen Punkt besteht dagegen Uneinigkeit mit Sebastian Hoeneß.
01.02.2026 - 18:45 Uhr
In den letzten Minuten des Baden-Württemberg-Duells kochten die Emotionen endgültig hoch. Der VfB Stuttgart führte, der SC Freiburg wollte den Ausgleich – und sein Trainer war am Anschlag: Schon die gesamte Partie hatte Julian Schuster an der Seitenlinie energisch gestikuliert, den Austausch mit dem vierten Offiziellen gesucht, auch mehrere Entscheidungen kritisiert. Bis sich die Energie in der fünften Minute der Nachspielzeit endgültig entlud.