So äußert sich Julian Schuster vor dem Landesduell

Bisher zeigt sich Bundesligist SC Freiburg auswärts gegen Topteams fast chancenlos. Das soll sich nun im Baden-Württemberg-Duell beim Tabellenfünften VfB Stuttgart ändern.

red/dpa/lsw 17.01.2025 - 16:24 Uhr

Der SC Freiburg will im badisch-schwäbischen Landesduell der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart zeigen, dass er auch bei einem Topteam bestehen kann. Bisher gab es beim FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Meister Bayer Leverkusen oder zuletzt gegen Eintracht Frankfurt deutliche Niederlagen. Daraus wolle der Sport-Club lernen, sagte Trainer Julian Schuster vor dem Spiel beim Tabellenfünften VfB am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker). „Wir wollen uns in der Rückrunde anders zeigen.“