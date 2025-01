Nach drei Siegen zu Beginn des Jahres ist der VfB Stuttgart zurück in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. Der Trainer nennt einen bestimmten Grund – der auch das 4:0 gegen den SC Freiburg ermöglichte.

Dirk Preiß 19.01.2025 - 08:00 Uhr

So klar wie das Ergebnis, so unterschiedlich waren – logischerweise – die Gefühlswelten nach diesem Baden-Württemberg-Duell in der Fußball-Bundesliga. „Das ist nicht unser Anspruch, das ist auch nicht das, was wir können“, klagte Christian Günter, der Kapitän des SC Freiburg. „Maximale Enttäuschung“ fühlte sein Coach, Julian Schuster, der in zahlreichen Situationen bemängelte: „Wir haben uns nicht genügend gewehrt, haben bestimmte Zweikämpfe verloren und die Tore zu einfach bekommen.“ Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß dagegen fand „nichts zu kritisieren“. Zumindest nicht in der ersten Hälfte.