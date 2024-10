Die Torhüter Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) treffen am Sonntag in der Liga aufeinander – und sind dann Konkurrenten in der DFB-Elf.

Marco Seliger 03.10.2024 - 13:31 Uhr

Hinter der rechten Schulter von Julian Nagelsmann stand eine große Scheinwerferlampe, als er am Donnerstagvormittag in die Kamera sprach und Oliver Baumann ins Rampenlicht stellte. Die Lobeshymnen des Bundestrainers auf den Torhüter der TSG Hoffenheim fielen auf in dem vom DFB veröffentlichten Nominierungsinterview für die nächsten Länderspiele – und hörten sich so an: „Olli hatte einen herausragenden Start in die Liga und in die Europa League mit sehr vielen guten Spielen, er hat es sich mal verdient, ein Länderspiel zu bekommen – und das wird auch so sein.“