Nach seiner Kreuzband-Verletzung hat er sich in die Startelf der TSG Hoffenheim zurückgekämpft. Am Samstag könnte der Esslinger Grischa Prömel dem VfB Stuttgart gefährlich werden.
15.12.2025 - 15:39 Uhr
Ohne Gegenwehr und völlig frei konnte Grischa Prömel am Samstagnachmittag ins Tor des Hamburger SV einköpfen. Beim 4:1-Heimerfolg seiner TSG Hoffenheim ebnete der Mittelfeldspieler mit dem 1:0 früh den Weg zum Sieg – es war sein fünfter Treffer in dieser Saison. So viele Tore hat der 30-Jährige zu diesem Zeitpunkt einer Spielzeit noch nie erzielt. Sein Verbleib bei der TSG steht aber noch nicht fest.